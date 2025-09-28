Бажанова назначена гендиректором Федерации фигурного катания России

Решение было принято на исполкоме ФФККР в связи с длительным отсутствием российских спортсменов на международных соревнованиях и необходимости сосредоточиться на вопросах международной повестки. На этом посту Бажанова сменила бывшего гендиректора федерации Александра Когана. Он занял должность генерального секретаря и советника президента.