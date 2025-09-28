Газета
Карьера

Бажанова назначена гендиректором Федерации фигурного катания России

Ведомости

Заслуженный мастер спорта России Светлана Бажанова стала генеральным директором Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Об этом сообщается на сайте федерации.

Решение было принято на исполкоме ФФККР в связи с длительным отсутствием российских спортсменов на международных соревнованиях и необходимости сосредоточиться на вопросах международной повестки. На этом посту Бажанова сменила бывшего гендиректора федерации Александра Когана. Он занял должность генерального секретаря и советника президента.

Коган вошел в руководство ФФККР в 2010 г. и сперва занимал должность вице-президента. В 2014 г. он стал генеральным директором федерации.

Бажанова – олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, пятикратная чемпионка России и заслуженный мастер спорта России.

