Путин назначил генерал-майоров Кочукова и Шмидко замдиректорами ФСИН
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-майоров внутренней службы Андрея Кочукова и Андрея Шмидко заместителями директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Соответствующий документ доступен на портале правовых актов.
Кочуков и Шмидко освобождаются от занимаемых ранее должностей. Указ вступил в силу в день подписания.
Ранее генерал-майоры были на должностях врио замдиректора ФСИН.
Должность первого замдиректора ведомства с 2022 г. занимает Валерий Бояринев. Сейчас на сайте ведомства указаны четверо заместителей: Александр Матвеенко, Александр Розин, Рустам Степаненко и Сергей Щербаков.