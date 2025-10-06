Газета
Путин назначил генерал-майоров Кочукова и Шмидко замдиректорами ФСИН

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-майоров внутренней службы Андрея Кочукова и Андрея Шмидко заместителями директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Соответствующий документ доступен на портале правовых актов.

Кочуков и Шмидко освобождаются от занимаемых ранее должностей. Указ вступил в силу в день подписания.

Ранее генерал-майоры были на должностях врио замдиректора ФСИН.

Должность первого замдиректора ведомства с 2022 г. занимает Валерий Бояринев. Сейчас на сайте ведомства указаны четверо заместителей: Александр Матвеенко, Александр Розин, Рустам Степаненко и Сергей Щербаков.

