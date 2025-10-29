В Дубне депутата ЕР сняли с должности главы фракции за нецензурные высказывания
Депутата от партии «Единая Россия» Екатерину Аратову сняли с должности главы фракции в подмосковной Дубне, сообщили в пресс-службе регионального отделения.
Единогласное решение было принято на собрании местного депутатского объединения партии.
Президиум регионального политического совета подмосковного отделения «Единой России» объявил Аратовой выговор за совершение действий, дискредитирующих партию.
Пресс-служба сообщила, что в сети появилось видео, на которых Аратова допускает некорректные высказывания относительно работ по благоустройству Чернореченского леса в Дубне. Видео было снято в 2024 г., когда Аратова еще не была депутатом или членом партии.