В Дубне депутата ЕР сняли с должности главы фракции за нецензурные высказывания

Ведомости

Депутата от партии «Единая Россия» Екатерину Аратову сняли с должности главы фракции в подмосковной Дубне, сообщили в пресс-службе регионального отделения.

Единогласное решение было принято на собрании местного депутатского объединения партии.

Президиум регионального политического совета подмосковного отделения «Единой России» объявил Аратовой выговор за совершение действий, дискредитирующих партию.

Пресс-служба сообщила, что в сети появилось видео, на которых Аратова допускает некорректные высказывания относительно работ по благоустройству Чернореченского леса в Дубне. Видео было снято в 2024 г., когда Аратова еще не была депутатом или членом партии.

