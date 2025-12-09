Путин назначил нового замглавы МИД России
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Алимова заместителем министра иностранных дел РФ. Соответствующий документ доступен на сайте опубликования правовых актов.
Указ вступает в силу со дня его подписания, говорится в документе.
Алимов родился в 1970 г. В 1993 г. окончил Институт стран Азии и Африки МГУ им. М. Ломоносова. В 2025 г. получил ранг чрезвычайного и полномочного посла. Владеет английским, французским и кхмерским языками.
В октябре 2022 г. Алимова назначили директором департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям