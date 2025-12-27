Главой Роскадастра назначена Татьяна Громова
Татьяна Громова назначена руководителем Роскадастра. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
В 2020 г. Громова стала советником главы Росреестра, а в 2022 г. была назначена его заместителем. В рамках этой должности она координировала работу территориальных органов Росреестра в Дальневосточном и Приволжском округах.
Громова – кандидат экономических наук, выпускница Красноярского государственного аграрного университета.
В 2011 г. Громова возглавила управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю и занимала эту должность до 2018 г., после чего перешла на аналогичную позицию в Московской области.