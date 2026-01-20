Газета
Директором департамента природных ресурсов кабмина назначен Андрей Берестянский

Ведомости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим распоряжением назначил на должность директора департамента природных ресурсов, земельных отношений и агропромышленного комплекса правительства Андрея Берестянского. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина. 

На этом посту он сменил Елену Ковалеву, которая служила директором департамента с 2020 г. Она была освобождена от должности по собственной просьбе в связи с переходом на другую работу.

Берестянский родился в 1984 г. После окончания Южного федерального университета он продолжил образование в Северо-Кавказском институте бизнеса, инженерных и информационных технологий, где получил квалификацию специалиста по защите информации. Позже Берестянский работал в Федеральном кадастровом центре «Земля» и Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии. В период с 2018 по 2020 гг. он занимал пост заместителя директора департамента недвижимости Минэкономразвития РФ.

В сентябре 2020 г. Берестянского назначили помощником вице-премьера Виктории Абрамченко, а позже он стал заместителем руководителя ее секретариата. С июня 2024 г. он занимал пост помощника вице-премьера Дмитрия Патрушева, а в январе 2025 г. стал заместителем руководителя его секретариата.

