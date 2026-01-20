Директором департамента природных ресурсов кабмина назначен Андрей Берестянский

Берестянский родился в 1984 г. После окончания Южного федерального университета он продолжил образование в Северо-Кавказском институте бизнеса, инженерных и информационных технологий, где получил квалификацию специалиста по защите информации. Позже Берестянский работал в Федеральном кадастровом центре «Земля» и Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии. В период с 2018 по 2020 гг. он занимал пост заместителя директора департамента недвижимости Минэкономразвития РФ.