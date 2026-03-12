Путин внес в Совфед кандидатуру Мельника на пост замгенпрокурора
Президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру Виктора Мельника на должность замгенпрокурора РФ. Ее рассмотрят на совместном заседании комитетов Совета Федерации 17 марта. Об этом сообщил сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале.
На заседании также обсудят кандидатуры Андрея Гуришева на должность прокурора Санкт-Петербурга, Петра Забурко – Ленинградской области, а Дениса Назаренко – Тверской области.
Мельник с 2012 г. проходит службу в прокуратуре Санкт-Петербурга, а с 2021 г. занимает должность прокурора города. Ему 51 год.
Гуришев родился в Ленинграде, окончил СПбГУ. С 2001 г. занимал различные прокуроско-следственные должности, а в 2012 г. стал зампрокурора Новгородской области. С 2017 г. прокурор Новгородской области. Новое назначение вернет его обратно в Санкт-Петербург.
Забурко также строил карьеру в этом городе. Сейчас он зампрокурора Санкт-Петербурга. Назаренко с 2009 г. проходит службу в прокуратуре Ямало-Ненецкого АО. В 2022 г. был назначен на должность первого зампрокурора округа.