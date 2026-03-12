Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Карьера /

Путин внес в Совфед кандидатуру Мельника на пост замгенпрокурора

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру Виктора Мельника на должность замгенпрокурора РФ. Ее рассмотрят на совместном заседании комитетов Совета Федерации 17 марта. Об этом сообщил сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

На заседании также обсудят кандидатуры Андрея Гуришева на должность прокурора Санкт-Петербурга, Петра Забурко – Ленинградской области, а Дениса Назаренко – Тверской области.

Мельник с 2012 г. проходит службу в прокуратуре Санкт-Петербурга, а с 2021 г. занимает должность прокурора города. Ему 51 год.

Гуришев родился в Ленинграде, окончил СПбГУ. С 2001 г. занимал различные прокуроско-следственные должности, а в 2012 г. стал зампрокурора Новгородской области. С 2017 г. прокурор Новгородской области. Новое назначение вернет его обратно в Санкт-Петербург.

Забурко также строил карьеру в этом городе. Сейчас он зампрокурора Санкт-Петербурга. Назаренко с 2009 г. проходит службу в прокуратуре Ямало-Ненецкого АО. В 2022 г. был назначен на должность первого зампрокурора округа.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте