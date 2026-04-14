Бывший главный архитектор Москвы Кузнецов начал работу в ВЭБ.РФ

Ведомости

Бывший главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов занял должность архитектора будущего в корпорации ВЭБ.РФ, сообщил «Ведомостям» представитель компании.

Кузнецов займется курированием подготовки и выполнения проектов группы в сфере экономики города. Кроме того, в сферу его деятельности войдут вопросы мастер-планирования и комплексного развития городов, акцент будет сделан на повышение уровня жизни населения.

Бывший главный столичный архитектор также займет пост управляющего партнера в КБ «Стрелка».

По словам Кузнецова, переход в ВЭБ.РФ стал для него вызовом и возможностью вырасти в профессиональном плане. «Мой опыт на посту главного архитектора Москвы может быть востребован в более широком, федеральном контексте, особенно с учетом того, что ВЭБ реализует проекты по всей стране», – сказал он.

Предыдущую должность в Москве Кузнецов занимал с 2012 г. Перед этим он в течение 12 лет руководил архитектурными мастерскими и был их партнером. Кузнецов курировал реализацию проектов реконструкции стадиона «Лужники» к футбольному ЧМ-2018, строительство парка «Зарядье» и Дворца гимнастики Ирины Винер, а также других объектов.

