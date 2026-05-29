Сидоренко из аппарата правительства возглавил совет директоров КБ «Стрелка»
Первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Валерий Сидоренко возглавил совет директоров консалтинговой компании в области городского развития КБ «Стрелка» (группа ВЭБ.РФ), сообщил представитель компании.
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отметил, что у группы уже есть большой опыт совместной работы с Сидоренко. От него ожидают дальнейшей активизации туристических направлений, в том числе по историческим российским городам, а также повышение качества жизни обычных семей.
Сам Сидоренко отметил, что перед КБ «Стрелка» большие перспективы. Он собирается заняться вопросами экологии и восстановления объектов культурного наследия. Сидоренко отметил, что по этим и другим направлениям предстоит активная работа.
Он назначен первым замруководителя аппарата правительства РФ в январе 2020 г. С 2018 г. был замруководителя аппарата, до это в течение нескольких лет работал на руководящих должностях в Минфине и правительстве Москвы.