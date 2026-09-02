«Ростех» поменял гендиректора «Вертолетов России»

Мотренко посвятил вертолетостроению 46 лет. В 1980 г. он пришел инженером-конструктором в Ростовский вертолетный производственный комплекс (сегодня ПАО «Роствертол»). С 2014 г. был директором предприятия, обеспечивал стабильную работу и устойчивое развитие завода. «Ростех» отметил, что Мотренко удалось найти компромисс между экономической и социальной составляющей бизнеса, благодаря чему предприятие является одним из лидеров по уровню социальных программ для работников.