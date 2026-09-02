«Ростех» поменял гендиректора «Вертолетов России»
Николай Колесов, возглавлявший холдинг «Вертолеты России» в течение пяти лет, перешел в «Ростех», сообщила госкорпорация на своем сайте.
Совет директоров назначил врио гендиректора холдинга Петра Мотренко, который с 2014 г. возглавлял ПАО «Росвертол» в Ростове-на-Дону. Предприятие выпускает вертолеты Ми-35 и Ми-28, а также тяжелые транспортные Ми-26. Нового руководителя представил трудовому коллективу гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.
«Для нас важно максимально эффективно использовать управленческий потенциал руководителей предприятий и холдингов, поэтому планово было принято решение о текущих назначениях. Убежден, что они способствуют дальнейшему развитию авиационной отрасли», – сказал он.
Мотренко посвятил вертолетостроению 46 лет. В 1980 г. он пришел инженером-конструктором в Ростовский вертолетный производственный комплекс (сегодня ПАО «Роствертол»). С 2014 г. был директором предприятия, обеспечивал стабильную работу и устойчивое развитие завода. «Ростех» отметил, что Мотренко удалось найти компромисс между экономической и социальной составляющей бизнеса, благодаря чему предприятие является одним из лидеров по уровню социальных программ для работников.
Колесов был назначен главой «Вертолетов России» 30 ноября 2021 г. До этого он возглавлял концерн «Радиоэлектронные технологии».