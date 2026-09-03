Шувалов подтвердил назначение Исакова главным экономистом ВЭБа
«Партнерство – один из ключевых принципов нашей работы. ВЭБ.РФ и “Сбер” выступают друг для друга источниками компетенций в сфере повышения эффективности и управления человеческим капиталом», – подчеркнул Шувалов. По его словам, совместное развитие направления макроэкономических исследований повысит качество аналитического обоснования планируемых инвестиционных решений и будет способствовать позитивной эволюции всего отечественного финансового рынка.
В новой роли Исаков будет руководить макроэкономическими исследованиями ВЭБ.РФ, разрабатывать прогнозы и аналитические доклады, оценивать долгосрочные тенденции российской и мировой экономики и участвовать в экспертизе крупных инвестиционных проектов.
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф отметил, что банк сформировал одну из сильнейших в мире макроэкономических аналитических команд. «И для нас важно, чтобы эти знания помогали не только “Сберу”, но и всей стране. Поэтому мы объединяем усилия с ВЭБ.РФ. В фокусе внимания – развитие рынка труда, транспортной, энергетической, вычислительной и социальной инфраструктуры, частных инвестиций, – заявил он. Мы будем использовать самые передовые подходы, включая генеративный искусственный интеллект, для поиска новых возможностей экономического роста. Чем сильнее экспертиза институтов развития, тем качественнее принимаемые решения».
Исаков – выпускник Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), кандидат экономических наук. В 2010–2011 гг. работал в Банке Москвы и ВТБ 24, в 2011–2015 гг. – в департаменте денежно-кредитной политики Банка России, где занимал должность главного экономиста отдела моделирования и сценарного прогнозирования. В 2015–2022 гг. был главным экономистом по России АО «ВТБ Капитал», в 2022–2025 гг. – экономистом Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе. С июня 2025 г. возглавляет центр макроэкономических исследований «Сбера».