Шувалов подтвердил назначение Исакова главным экономистом ВЭБа

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф отметил, что банк сформировал одну из сильнейших в мире макроэкономических аналитических команд. «И для нас важно, чтобы эти знания помогали не только “Сберу”, но и всей стране. Поэтому мы объединяем усилия с ВЭБ.РФ. В фокусе внимания – развитие рынка труда, транспортной, энергетической, вычислительной и социальной инфраструктуры, частных инвестиций, – заявил он. Мы будем использовать самые передовые подходы, включая генеративный искусственный интеллект, для поиска новых возможностей экономического роста. Чем сильнее экспертиза институтов развития, тем качественнее принимаемые решения».