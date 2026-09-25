Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,531-0,55%CHKZ16 450-0,3%KLVZ1,918-3,52%IMOEX2 295,5-0,73%RTSI851,69-0,73%RGBI112,310%RGBITR768,9+0,03%
Главная / Карьера /

Путин освободил Андрея Келина от обязанностей посла России в Великобритании

Наталья Захарова
Илья Дмитрячев/ТАСС
Илья Дмитрячев/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин освободил Андрея Келина от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Великобритании. Соответствующий указ доступен на сайте опубликования нормативных актов.

Келин находился на должности с 5 ноября 2019 г. Указ о назначении нового посла еще не опубликован.

Будущий посол родился в 1957 г. В 1979 г. окончил МГИМО МИД СССР, с того же года находится на дипломатической службе, владеет английским, голландским и французским языками. С 2012 г. имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Келин работал на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом. В 2005-2011 гг. был директором Четвертого департамента стран СНГ, в 2011-2015 гг. – постоянным представителем России при ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе). С сентября 2015 г. – директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте