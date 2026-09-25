Путин освободил Андрея Келина от обязанностей посла России в Великобритании
Президент РФ Владимир Путин освободил Андрея Келина от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Великобритании. Соответствующий указ доступен на сайте опубликования нормативных актов.
Келин находился на должности с 5 ноября 2019 г. Указ о назначении нового посла еще не опубликован.
Будущий посол родился в 1957 г. В 1979 г. окончил МГИМО МИД СССР, с того же года находится на дипломатической службе, владеет английским, голландским и французским языками. С 2012 г. имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Келин работал на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом. В 2005-2011 гг. был директором Четвертого департамента стран СНГ, в 2011-2015 гг. – постоянным представителем России при ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе). С сентября 2015 г. – директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России.