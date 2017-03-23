Нарушителям предложат 50%-ную скидку по таможенным штрафам

Статья опубликована в № 4286 от 23.03.2017 под заголовком: Скидка за скорость

Если компания или человек в течение 30 дней после назначения штрафа исправит таможенное нарушение и выплатит штраф, то наказание можно снизить вдвое. Такие поправки в КоАП правительство направило на рассмотрение в Госдуму.