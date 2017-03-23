Правила
Статья опубликована в № 4286 от 23.03.2017 под заголовком: Скидка за скорость

Нарушителям предложат 50%-ную скидку по таможенным штрафам

Так правительство хочет ускорить их погашение
Таможня готова простить половину
Таможня готова простить половину
Андрей Махонин / Ведомости

Если компания или человек в течение 30 дней после назначения штрафа исправит таможенное нарушение и выплатит штраф, то наказание можно снизить вдвое. Такие поправки в КоАП правительство направило на рассмотрение в Госдуму.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике