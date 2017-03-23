Правила Статья опубликована в № 4286 от 23.03.2017 под заголовком: Скидка за скорость Нарушителям предложат 50%-ную скидку по таможенным штрафам Так правительство хочет ускорить их погашение 23 марта 01:11 Елизавета Базанова / Ведомости {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Таможня готова простить половину Андрей Махонин / Ведомости Если компания или человек в течение 30 дней после назначения штрафа исправит таможенное нарушение и выплатит штраф, то наказание можно снизить вдвое. Такие поправки в КоАП правительство направило на рассмотрение в Госдуму. Я уже подписчик. ВойтиПолная версия доступна только подписчикамПодписка на бумажную газету и другие тарифыПодписка на «Ведомости» — это:Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитикеВозможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)Всегда свежий номер в разделе «Газета»Ежедневный e-mail с анонсами важных материаловУчастие в обсуждении материалов на сайтеNEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)NEW подарки и скидки от наших партнеров