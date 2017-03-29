Подмосковные власти пытаются забрать лесные участки у крупных компаний

Комитет лесного хозяйства Московской области (Мособлкомлес) с начала 2016 г. подал около трех десятков исков к различным компаниям об истребовании из их незаконного владения земельных участков, следует из базы подмосковного арбитражного суда. Один из крупнейших участков – 14,5 га в микрорайоне Опалиха в Красногорске. Владелец земли – фирма «Опалиха-сити», которая, по данным СПАРК, принадлежит девелоперской компании «Сити – XXI век». В 2015 г. компания сообщала, что планирует строительство в Красногорске двух жилых проектов «Миниполис» на 260 000 кв. м с объемом инвестиций 13 млрд руб. Один из участков как раз на 14,5 га, как было заявлено на публичных слушаниях проектов в прошлом году, относится к лесопарковой зоне «Серебрянки». Директор юридического департамента «Сити – XXI век» Георгий Гонашвили говорит, что компания не может комментировать иск, о котором у нее нет информации, но он предполагает, что «могло произойти необоснованное наложение границ земель лесного фонда» на часть участка девелопера. Речь идет лишь о нескольких сотках земли и это не окажет существенного влияния на планы по развитию участка и прилегающей территории в целом, отмечает Гонашвили.

Еще один иск подан к компании «Мегагород», которая входит в девелоперскую компанию «Самолет девелопмент» (один из ее акционеров – Михаил Кенин, партнер брата губернатора Подмосковья Максима Воробьева по компании «Русская аквакультура»). Ее Мособлкомлес хочет лишить двух участков более чем на 20 га в сельском поселении Молоковское в Ленинском районе. Весной прошлого года на градостроительном совете Мособласти «Мегагороду» было поручено разработать проект планировки трех участков в Ленинском районе общей площадью 915 га, на которых компания может построить 6 млн кв. м жилья. На этих участках не планируется размещать жилые объекты, сообщил представитель «Самолет девелопмента».

Мособлкомлес предлагает также изъять у Сбербанка часть четырех участков на 12 га в д. Дидяково в Чеховском районе. Еще 1,9 га в том же Чеховском районе может лишиться и входящий в корпорацию «Ростех» Федеральный исследовательский испытательный центр машиностроения, которым до прошлого года руководил экс-министр обороны России Анатолий Сердюков. Узнать, каким образом ответчики планировали использовать эти земли, «Ведомостям» не удалось. Компании «Трамонтана», которая, по данным СПАРК, аффилирована с «Роснефтью», принадлежит 0,09 га в Наро-Фоминском районе. Эту землю можно использовать под строительство модульной автозаправочной станции, следует из карточки Росреестра, однако теперь участок является предметом спора с Мособлкомлесом.

Природа дает отпор Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы тоже периодически пытается изъять земли у их собственников за нарушение природоохранного законодательства. В 2015 г. она попросила суды аннулировать права собственности более чем на 424 га общей кадастровой стоимостью свыше 44 млрд руб. Среди пострадавших – «А101 девелопмент», группа «Эспро», банк ВТБ. Последний, к примеру, смог отстоять 280 га в Одинцовском районе, отмежевав береговую линию.

Лесные участки в составе земель лесного фонда могут находиться только в федеральной собственности, но на лесные участки в составе земель иных категорий может быть оформлено право собственности физическими и юридическими лицами, сказала член Адвокатской палаты Москвы Елена Лузанова. Она отмечает, что Мособлкомлес оспаривает право собственности на участки как раз из состава земель лесного фонда.

По данным экспертов, на данный момент уже выявлено более 200 000 случаев пересечений границ земель лесного фонда с землями иных категорий, в том числе уже застроенными и непригодными для ведения лесного хозяйства, говорит Гонашвили. В таком случае пострадавшим собственникам земель имеет смысл подавать встречные иски об определении границ своих участков, отмечает старший юрист адвокатского бюро А2 Мария Понаморева. По ее словам, чтобы не потерять весь участок, они также могут попробовать добиться их размежевания, выделив из них территории, относящиеся к лесному фонду (см. врез).

Подмосковный арбитраж уже рассмотрел несколько исков об изъятии земельных участков, и пока большая часть решений вынесена в пользу ответчиков. Так, Мособлкомлес требовал лишить права собственности на 6,27 га в Луховицком районе рентный ЗПИФ «Луховицкий агропарк» (находится под управлением «Брокеркредитсервис – фонды недвижимости») и дачное товарищество «Белоомут», но суд все шесть исков к ним оставил без рассмотрения. По мнению суда, истцом не был соблюден обязательный досудебный порядок урегулирования спора.

Запросы «Ведомостей» в Мособлкомлес, «Роснефть» и «Брокеркредитсервис» остались без ответа. Представители «Ростеха» и Сбербанка от комментариев отказались.