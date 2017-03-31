В дорожном строительстве низкая конкуренция, констатирует ФАС

Статья опубликована в № 4292 от 31.03.2017 под заголовком: Без автодорог и без конкуренции

Несостоявшимися было признано 30% торгов по дорожному строительству в 2016 г., пишет Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в проекте национального плана по развитию конкуренции. Национальный план на 2017–2019 гг., который должен быть утвержден указом президента, ставит перед дорожной отраслью задачу сокращать долю несостоявшихся торгов на 5 процентных пунктов в год. Кроме того, отрасль надо очистить от картелей, пишет ФАС.