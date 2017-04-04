ФАС написала «закон имени Lenovo»

«Lenovo нас не пустила на проверку. Спасибо им, потому что это стало двигать нашу мысль», – объяснял идею возникновения законопроекта руководитель антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев в начале года. Теперь проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложен для общественного обсуждения (на regulation.gov.ru). Новая статья кодекса – воспрепятствование проверкам ФАС – грозит штрафом в 10 000–15 000 руб. для граждан, 30 000–50 000 руб. для должностных лиц и 0,5–1% выручки для компании, но не менее 100 000 руб.

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