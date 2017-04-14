«Платон» проследит за мусором

Власти подобрали очередную работу для «Платона» – бороться с нелегальными свалками. Для этого система будет следить за всеми мусоровозами
Павел Смертин / ТАСС
Государство ужесточает контроль за движением мусоровозов. Все они должны быть оборудованы системой «Глонасс», заявил в начале апреля спецпредставитель президента по экологии и транспорту Сергей Иванов. А вице-премьер Александр Хлопонин в марте поручил проработать вопрос об использовании «Платона» для контроля за движением мусоровозов и за весом отходов, размещаемых на полигонах, говорит его представитель. Уведомление о начале разработки изменений в правила сбора платы в «Платон» Минтранс опубликовал на этой неделе. Какими они будут, представитель Минтранса не уточнил.