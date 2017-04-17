Конкуренции не стало больше

Статья опубликована в № 4303 от 17.04.2017 под заголовком: Государство не ужимается

В 2016 г. конкуренция не стала ни более здоровой, ни более развитой, а многие из опасных тенденций усилились, пишет ФАС в проекте доклада о состоянии конкуренции (опубликован на сайте службы).