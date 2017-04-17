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Статья опубликована в № 4303 от 17.04.2017 под заголовком: Государство не ужимается

Конкуренции не стало больше

А опасные тенденции усилились – ФАС подводит итоги 2016 года
Руководитель ФАС Игорь Артемьев не увидел сокращения госдоли в экономике
Руководитель ФАС Игорь Артемьев не увидел сокращения госдоли в экономике
Андрей Гордеев / Ведомости

В 2016 г. конкуренция не стала ни более здоровой, ни более развитой, а многие из опасных тенденций усилились, пишет ФАС в проекте доклада о состоянии конкуренции (опубликован на сайте службы).

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Комментарии  ()
Palmin90
08:15 17.04.2017
Это все мелочи, ключевое Сирия, там решим вот тогда заживем. Украину продавим и тогда рай наступит в понимании ВВП.
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