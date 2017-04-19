Как заставить крупнейшие российские компании перевести свои зарубежные структуры на родину

Еще в мае 2014 г. президент поручил правительству найти критерии, чтобы можно было обязать системообразующие компании переводить свои бизнес-структуры в Россию. Выполнить поручение не удается третий год. Все крупнейшие российские компании из правительственного списка (их 197: нефтяные, металлургические, госкомпании, ритейлеры и несколько ГУПов) и так зарегистрированы в России, а перевод их «дочек» в страну может плохо отразиться на их иностранном бизнесе, рассказывает чиновник финансово-экономического блока.

Несколько раз писали доклады, что универсальные критерии невозможно выработать, вспоминает другой федеральный чиновник. Срок поручения – 1 ноября 2014 г., он давно прошел, но оно не снято с контроля до сих пор, говорит чиновник. Вопрос долго прорабатывается из-за его многоаспектности и необходимости согласований с компаниями и всеми заинтересованными сторонами, объясняет представитель Минэкономразвития, исполняющего это поручение, – работа будет продолжена.