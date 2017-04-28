Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4312 от 28.04.2017 под заголовком: Фонд очищения

Волгу очистят при помощи госфонда с 40 млрд рублей

Минприроды вспомнило опыт 90-х годов
Неспособность остановить загрязнение Волги заставила Минприроды обратиться к опыту 90-х
Неспособность остановить загрязнение Волги заставила Минприроды обратиться к опыту 90-х
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Приоритетный проект «Оздоровление Волги», предполагающий создание нового фонда, был внесен Минприроды на этой неделе в правительство («Ведомости» ознакомились с письмом, его подлинность подтвердил представитель Минприроды). Стоимость проекта превышает 200 млрд руб. до 2025 г., из них 90 млрд – от федерального бюджета, 100 млрд – частные инвестиции, остальное – деньги региональных бюджетов: на создание и модернизацию очистных сооружений, ликвидацию вредных объектов и проч. (см. график и таблицу). Основное финансирование будет происходить за пределами трехлетнего бюджета – в 2020–2025 гг.

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