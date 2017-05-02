Правила
Статья опубликована в № 4313 от 02.05.2017 под заголовком: По правилам не закупить

Госзакупкам мешают новые правила

Четверть заказчиков так и не могут опубликовать планы
  • Екатерина Мереминская,
  • Филипп Стеркин
  • / Ведомости
В марте правительство отменило постановление о предварительном казначейском контроле госзаказа – для федеральных заказчиков новые правила заработают с 2018 г.
В марте правительство отменило постановление о предварительном казначейском контроле госзаказа – для федеральных заказчиков новые правила заработают с 2018 г.
Андрей Гордеев / Ведомости

Около 20% госзаказчиков до сих пор не опубликовали планы закупок – это сделали немногим более 196 000 из более чем 250 000 заказчиков (фактически работающих). Такие данные приведены в мониторинге госзаказа по итогам I квартала, подготовленном Минэкономразвития. Без опубликованных в Единой информационной системе (ЕИС) планов проводить закупки запрещено.

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