Госзакупкам мешают новые правила

В марте правительство отменило постановление о предварительном казначейском контроле госзаказа – для федеральных заказчиков новые правила заработают с 2018 г.

Статья опубликована в № 4313 от 02.05.2017 под заголовком: По правилам не закупить

Около 20% госзаказчиков до сих пор не опубликовали планы закупок – это сделали немногим более 196 000 из более чем 250 000 заказчиков (фактически работающих). Такие данные приведены в мониторинге госзаказа по итогам I квартала, подготовленном Минэкономразвития. Без опубликованных в Единой информационной системе (ЕИС) планов проводить закупки запрещено.