Минэкономразвития предлагает снизить расходы бедных на банкротство

Минэкономразвития предложило упростить процедуру банкротства для людей
Андрей Гордеев / Ведомости
Минэкономразвития предложило упростить процедуру банкротства для людей – избавить их от необходимости обращаться к арбитражным управляющим, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника. Против – Минюст, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на отзыв министерства и подтвердил «Ведомостям» представитель Минюста. Интересы должников окажутся под угрозой, а если у человека нет денег на управляющего, то эти расходы может взять на себя государство, считает Минюст. Предложения только поступили и будут рассмотрены, говорит представитель Минэкономразвития.