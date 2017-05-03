Минэкономразвития предлагает снизить расходы бедных на банкротство

Минэкономразвития предложило упростить процедуру банкротства для людей – избавить их от необходимости обращаться к арбитражным управляющим, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника. Против – Минюст, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на отзыв министерства и подтвердил «Ведомостям» представитель Минюста. Интересы должников окажутся под угрозой, а если у человека нет денег на управляющего, то эти расходы может взять на себя государство, считает Минюст. Предложения только поступили и будут рассмотрены, говорит представитель Минэкономразвития.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров