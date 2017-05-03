Правила
Статья опубликована в № 4314 от 03.05.2017 под заголовком: Неуправляемое личное банкротство

Минэкономразвития предлагает снизить расходы бедных на банкротство

Исключить из процедуры арбитражных управляющих
Минэкономразвития предложило упростить процедуру банкротства для людей
Минэкономразвития предложило упростить процедуру банкротства для людей
Андрей Гордеев / Ведомости

Минэкономразвития предложило упростить процедуру банкротства для людей – избавить их от необходимости обращаться к арбитражным управляющим, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника. Против – Минюст, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на отзыв министерства и подтвердил «Ведомостям» представитель Минюста. Интересы должников окажутся под угрозой, а если у человека нет денег на управляющего, то эти расходы может взять на себя государство, считает Минюст. Предложения только поступили и будут рассмотрены, говорит представитель Минэкономразвития.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Ганьжин
04:55 03.05.2017
Сделали инструмент для жуликов
00
Комментировать
Фото
Также в рубрике