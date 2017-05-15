Арендная плата за государственные земли может снизиться – правительство изменило правила ее расчета

Статья опубликована в № 4320 от 15.05.2017 под заголовком: Правительство отказалось от ставки Центробанка

Правительство опубликовало новые правила расчета платы за аренду федеральных земель – она будет привязана к рыночным ставкам. Изменения касаются земли, на которой стоят сооружения.