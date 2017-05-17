Налоговому маневру стоит сменить параметры

Правительству стоит взвесить последствия разных налоговых реформ
Владимир Смирнов / ТАСС
При повышении НДС лучше снижать не страховые взносы, а налог на прибыль, пишет ведущий научный сотрудник РАНХиГС Илья Соколов в ежемесячном мониторинге. Сейчас правительство обсуждает повышение НДС с 18 до 22% при снижении взносов с 30 до 22%. На последнем совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева министерствам было поручено представить предложения и расчеты влияния маневра на отрасли и пенсионную стратегию, рассказывали «Ведомостям» чиновники. Представитель Минфина не стал комментировать выводы мониторинга.