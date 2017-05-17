Статья опубликована в № 4322 от 17.05.2017 под заголовком: Маневр не в ту сторону

Налоговому маневру стоит сменить параметры

Снизить следует не страховые взносы, а налог на прибыль при росте НДС, советуют эксперты РАНХиГС. Но лучше – стабильность

Елизавета Базанова

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