Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4322 от 17.05.2017 под заголовком: Маневр не в ту сторону

Налоговому маневру стоит сменить параметры

Снизить следует не страховые взносы, а налог на прибыль при росте НДС, советуют эксперты РАНХиГС. Но лучше – стабильность

При повышении НДС лучше снижать не страховые взносы, а налог на прибыль, пишет ведущий научный сотрудник РАНХиГС Илья Соколов в ежемесячном мониторинге. Сейчас правительство обсуждает повышение НДС с 18 до 22% при снижении взносов с 30 до 22%. На последнем совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева министерствам было поручено представить предложения и расчеты влияния маневра на отрасли и пенсионную стратегию, рассказывали «Ведомостям» чиновники. Представитель Минфина не стал комментировать выводы мониторинга.

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