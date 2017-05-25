Статья опубликована в № 4328 от 25.05.2017 под заголовком: Рейтинг Китая скатился до уровня Японии
Рейтинг Китая скатился до уровня Японии
Это первое понижение после событий на площади Тяньаньмэнь. Фондовый рынок и юань отреагировали падением
- Елизавета Базанова,
- Сергей Смирнов
- / Ведомости
Экономисты видят в снижении рейтинга сигналы, что Китай может столкнуться с теми же проблемами, что и Япония,
Andy Wong / AP
Впервые почти за 30 лет рейтинговое агентство Moody’s снизило долгосрочный кредитный рейтинг Китая – с Aa3 до A1. Он сравнялся с рейтингами таких стран, как Япония, Чехия и Саудовская Аравия. Прогноз изменен с негативного на стабильный. Последний раз Moody’s понизило рейтинг Китая в ноябре 1989 г. после подавления властями акций протеста на площади Тяньаньмэнь.
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