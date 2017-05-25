Мировая экономика
Статья опубликована в № 4328 от 25.05.2017 под заголовком: Рейтинг Китая скатился до уровня Японии

Рейтинг Китая скатился до уровня Японии

Это первое понижение после событий на площади Тяньаньмэнь. Фондовый рынок и юань отреагировали падением

Впервые почти за 30 лет рейтинговое агентство Moody’s снизило долгосрочный кредитный рейтинг Китая – с Aa3 до A1. Он сравнялся с рейтингами таких стран, как Япония, Чехия и Саудовская Аравия. Прогноз изменен с негативного на стабильный. Последний раз Moody’s понизило рейтинг Китая в ноябре 1989 г. после подавления властями акций протеста на площади Тяньаньмэнь.

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Комментарии  ()
Андрей ПРФ
15:41 25.05.2017
И это только начало. Поскольку вечно правящая партия КНР - КПК (полный аналог ПЖиВ) никаких настоящих институциональных реформ проводить не собирается (Зачем? Все и так замечательно!), падение ежегодного роста экономики континентального "коммунистического" Китая с 10-11% в год до менее 7% в год и далее по нисходящей неизбежно приведет к большим проблемам как внутри КНР, так и в международной торговле: цены на большинство сырьевых товаров начнут падать из-за снижения их потребления КНР, где экономика остывает все быстрее.
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