Это первое понижение после событий на площади Тяньаньмэнь. Фондовый рынок и юань отреагировали падением

Статья опубликована в № 4328 от 25.05.2017 под заголовком: Рейтинг Китая скатился до уровня Японии

Экономисты видят в снижении рейтинга сигналы, что Китай может столкнуться с теми же проблемами, что и Япония, Andy Wong / AP

Впервые почти за 30 лет рейтинговое агентство Moody’s снизило долгосрочный кредитный рейтинг Китая – с Aa3 до A1. Он сравнялся с рейтингами таких стран, как Япония, Чехия и Саудовская Аравия. Прогноз изменен с негативного на стабильный. Последний раз Moody’s понизило рейтинг Китая в ноябре 1989 г. после подавления властями акций протеста на площади Тяньаньмэнь.