Правила
Статья опубликована в № 4331 от 30.05.2017 под заголовком: Ускорение не по протоколу

По правилам СНГ России надо перейти на электронные госзакупки на год раньше

Ратифицированный протокол СНГ дает срок до 2018 года

Госзакупки стран СНГ должны до 1 января 2018 г. перейти на электронный формат – причем речь идет обо всем процессе, включая подачу заявок, подведение итогов и заключение договора о закупке, следует из закона о ратификации протокола участников Договора о зоне свободной торговли (ЗСТ), подписанного президентом Владимиром Путиным.

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