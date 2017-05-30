По правилам СНГ России надо перейти на электронные госзакупки на год раньше

Ратифицированный протокол СНГ дает срок до 2018 года

Статья опубликована в № 4331 от 30.05.2017 под заголовком: Ускорение не по протоколу

Перевести все госзакупки в электронный вид поручил и президент – после совещания 12 апреля Андрей Гордеев / Ведомости

Госзакупки стран СНГ должны до 1 января 2018 г. перейти на электронный формат – причем речь идет обо всем процессе, включая подачу заявок, подведение итогов и заключение договора о закупке, следует из закона о ратификации протокола участников Договора о зоне свободной торговли (ЗСТ), подписанного президентом Владимиром Путиным.