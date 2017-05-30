Статья опубликована в № 4331 от 30.05.2017 под заголовком: Ускорение не по протоколу
По правилам СНГ России надо перейти на электронные госзакупки на год раньше
Ратифицированный протокол СНГ дает срок до 2018 года
- Екатерина Мереминская
- / Ведомости
Перевести все госзакупки в электронный вид поручил и президент – после совещания 12 апреля
Андрей Гордеев / Ведомости
Госзакупки стран СНГ должны до 1 января 2018 г. перейти на электронный формат – причем речь идет обо всем процессе, включая подачу заявок, подведение итогов и заключение договора о закупке, следует из закона о ратификации протокола участников Договора о зоне свободной торговли (ЗСТ), подписанного президентом Владимиром Путиным.
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