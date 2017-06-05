Статья опубликована в № 4335 от 05.06.2017 под заголовком: Не май-месяц
Правительство подсчитало расходы на индексацию «не майским» бюджетникам
Проблему бедности этот «предвыборный подарок» не решит
- Александра Прокопенко
- / Ведомости
Основная тяжесть финансирования (70–80%) легла на бюджеты регионов и оказалась им не по силам
Наталья Рыхлик / Ведомости
Майскими указами охвачены не все бюджетники, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством в конце мая и предложил продумать индексацию зарплат «неуказных» бюджетников на инфляцию (по прогнозу Минэкономразвития – 3,8%). Она коснется порядка 5,8 млн работников бюджетной сферы, следует из данных Минтруда, из них 1,9 млн занято в федеральных учреждениях и 3,9 млн – в региональных и муниципальных.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
- NEW подарки и скидки от наших партнеров