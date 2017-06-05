Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4335 от 05.06.2017 под заголовком: Не май-месяц

Правительство подсчитало расходы на индексацию «не майским» бюджетникам

Проблему бедности этот «предвыборный подарок» не решит

Майскими указами охвачены не все бюджетники, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством в конце мая и предложил продумать индексацию зарплат «неуказных» бюджетников на инфляцию (по прогнозу Минэкономразвития – 3,8%). Она коснется порядка 5,8 млн работников бюджетной сферы, следует из данных Минтруда, из них 1,9 млн занято в федеральных учреждениях и 3,9 млн – в региональных и муниципальных.

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