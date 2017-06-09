ЦСР Кудрина предлагает создать трибунал для Путина или Медведева

Алексей Кудрин предлагает отредактировать правовую систему Сергей Портер / Ведомости

Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина предлагает радикальную реформу правовой системы, следует из рабочих материалов стратегии 2018–2024 гг., обсуждавшихся в четверг в ЦСР. Одна из идей – создать административный трибунал из 7–9 человек, который будет устранять «точки торможения в праве» – пробелы в подзаконных актах, избыточные и противоречивые нормы. Эффективного способа их отмены пока нет, а такой трибунал за 3–4 года придаст импульс дебюрократизации подзаконных актов, говорит вице-президент ЦСР Мария Шклярук. Стратегию Кудрин уже представил президенту Владимиру Путину.