Правила
Статья опубликована в № 4339 от 09.06.2017 под заголовком: Трибунал для Путина или Медведева

ЦСР Кудрина предлагает создать трибунал для Путина или Медведева

Он мог бы заняться реформой правовой системы
  • Екатерина Мереминская,
  • Елена Мухаметшина
  • / Ведомости

Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина предлагает радикальную реформу правовой системы, следует из рабочих материалов стратегии 2018–2024 гг., обсуждавшихся в четверг в ЦСР. Одна из идей – создать административный трибунал из 7–9 человек, который будет устранять «точки торможения в праве» – пробелы в подзаконных актах, избыточные и противоречивые нормы. Эффективного способа их отмены пока нет, а такой трибунал за 3–4 года придаст импульс дебюрократизации подзаконных актов, говорит вице-президент ЦСР Мария Шклярук. Стратегию Кудрин уже представил президенту Владимиру Путину.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике