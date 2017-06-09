Статья опубликована в № 4339 от 09.06.2017 под заголовком: Трибунал для Путина или Медведева
ЦСР Кудрина предлагает создать трибунал для Путина или Медведева
Он мог бы заняться реформой правовой системы
- Екатерина Мереминская,
- Елена Мухаметшина
- / Ведомости
Алексей Кудрин предлагает отредактировать правовую систему
Сергей Портер / Ведомости
Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина предлагает радикальную реформу правовой системы, следует из рабочих материалов стратегии 2018–2024 гг., обсуждавшихся в четверг в ЦСР. Одна из идей – создать административный трибунал из 7–9 человек, который будет устранять «точки торможения в праве» – пробелы в подзаконных актах, избыточные и противоречивые нормы. Эффективного способа их отмены пока нет, а такой трибунал за 3–4 года придаст импульс дебюрократизации подзаконных актов, говорит вице-президент ЦСР Мария Шклярук. Стратегию Кудрин уже представил президенту Владимиру Путину.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}