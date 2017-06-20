Статья опубликована в № 4345 от 20.06.2017 под заголовком: Коллекторы прикинулись факторами
Факторинговые компании не согласны с поправками в закон о закупках госкомпаний
Рынок открывается для коллекторов вместо факторинга
- Ольга Адамчук,
- Екатерина Мереминская
- / Ведомости
Если заказчики не укладываются в срок – подрядчику остается ждать оплаты или заключить договор факторинга
Е. Егоров / Ведомости
Поправки в законодательство, открывающие факторинг для поставщиков госкомпаний из малого и среднего бизнеса, Минфин опубликовал на regulation.gov.ru. За его внедрение в сфере закупок выступали «Опора России», «Деловая Россия», а также Ассоциация факторинговых компаний.
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