Факторинговые компании не согласны с поправками в закон о закупках госкомпаний

Статья опубликована в № 4345 от 20.06.2017 под заголовком: Коллекторы прикинулись факторами

Если заказчики не укладываются в срок – подрядчику остается ждать оплаты или заключить договор факторинга Е. Егоров / Ведомости

Поправки в законодательство, открывающие факторинг для поставщиков госкомпаний из малого и среднего бизнеса, Минфин опубликовал на regulation.gov.ru. За его внедрение в сфере закупок выступали «Опора России», «Деловая Россия», а также Ассоциация факторинговых компаний.