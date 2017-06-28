Статья опубликована в № 4351 от 28.06.2017 под заголовком: Концессиям дали пять лет
ФАС хочет решить проблемы концессий
Предложенный вариант может еще больше ухудшить ситуацию
- Екатерина Мереминская,
- Ольга Адамчук
- / Ведомости
Артемьев защитит действующие проекты, но для остальных неопределенность сохранится
Евгений Разумный / Ведомости
Чтобы концессионеры могли спокойно работать и вкладывать свои деньги в инфраструктуру, ФАС подготовила поправки в закон о концессиях. Они уже отправлены в Минэкономразвития, рассказал руководитель службы Игорь Артемьев премьеру Дмитрию Медведеву во вторник.
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