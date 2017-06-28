ФАС хочет решить проблемы концессий

Статья опубликована в № 4351 от 28.06.2017 под заголовком: Концессиям дали пять лет

Артемьев защитит действующие проекты, но для остальных неопределенность сохранится Евгений Разумный / Ведомости

Чтобы концессионеры могли спокойно работать и вкладывать свои деньги в инфраструктуру, ФАС подготовила поправки в закон о концессиях. Они уже отправлены в Минэкономразвития, рассказал руководитель службы Игорь Артемьев премьеру Дмитрию Медведеву во вторник.