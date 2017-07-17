Статья опубликована в № 4364 от 17.07.2017 под заголовком: Государство вредит себе как акционеру
Миноритарных акционеров ограничат в праве на получение информации об эмитенте
Это выгодно крупному бизнесу, но может ударить по самому государству
- Елизавета Базанова
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Право на доступ ко всем документам у государства будет только при наличии у него «золотой акции»
Евгений Разумный / Ведомости
Инвесторы лишатся возможности получать информацию об объекте своих инвестиций, решила Госдума. Крупный бизнес добился своего.
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