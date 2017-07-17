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Статья опубликована в № 4364 от 17.07.2017 под заголовком: Государство вредит себе как акционеру

Миноритарных акционеров ограничат в праве на получение информации об эмитенте

Это выгодно крупному бизнесу, но может ударить по самому государству

Инвесторы лишатся возможности получать информацию об объекте своих инвестиций, решила Госдума. Крупный бизнес добился своего.

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