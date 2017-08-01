Многим странам ОПЕК сложно свести концы с концами

Для балансировки бюджетов картелю сегодня нужна более дорогая нефть, чем западным нефтяным компаниям

Статья опубликована в № 4375 от 01.08.2017 под заголовком: Сделка ОПЕК не по карману

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Рост госрасходов стран ОПЕК лишил их необходимой подушки безопасности Jorge Silva / REUTERS

Спустя восемь месяцев после того, как страны ОПЕК объявили о договоренности вместе с другими нефтепроизводителями уменьшить предложение почти на 2%, семь из 11 обязавшихся сократить добычу стран картеля производят больше нефти, чем обещали. Такова оценка Международного энергетического агентства (МЭА).