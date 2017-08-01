Мировая экономика
Статья опубликована в № 4375 от 01.08.2017 под заголовком: Сделка ОПЕК не по карману

Многим странам ОПЕК сложно свести концы с концами

Для балансировки бюджетов картелю сегодня нужна более дорогая нефть, чем западным нефтяным компаниям

Спустя восемь месяцев после того, как страны ОПЕК объявили о договоренности вместе с другими нефтепроизводителями уменьшить предложение почти на 2%, семь из 11 обязавшихся сократить добычу стран картеля производят больше нефти, чем обещали. Такова оценка Международного энергетического агентства (МЭА).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике