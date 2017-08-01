Статья опубликована в № 4375 от 01.08.2017 под заголовком: Сделка ОПЕК не по карману
Многим странам ОПЕК сложно свести концы с концами
Для балансировки бюджетов картелю сегодня нужна более дорогая нефть, чем западным нефтяным компаниям
- Бенуа Фукон,
- Линн Кук,
- Саммер Сэд,
- Георги Канчев
- / The Wall Street Journal
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Рост госрасходов стран ОПЕК лишил их необходимой подушки безопасности
Jorge Silva / REUTERS
Спустя восемь месяцев после того, как страны ОПЕК объявили о договоренности вместе с другими нефтепроизводителями уменьшить предложение почти на 2%, семь из 11 обязавшихся сократить добычу стран картеля производят больше нефти, чем обещали. Такова оценка Международного энергетического агентства (МЭА).
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