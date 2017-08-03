Инвесторы расхватали облигации Ирака

Ирак пробовал выпускать облигации в 2015 г. и 2016 г., но тогда инвесторы потребовали более высокую доходность Zohra Bensemra / Reuters

Ирак впервые более чем за 10 лет провел независимую международную эмиссию гособлигаций. Багдад привлек $1 млрд, тогда как объем заявок инвесторов превысил $6,6 млрд. Благодаря этому доходность бондов с погашением в 2023 г. удалось снизить с ожидавшихся ранее 7% до 6,75%.

Организацией эмиссии занимались Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan Chase и Trade Bank of Iraq. Агентства S&P и Fitch присвоили облигациям рейтинг B-. Весной Fitch, напоминает Financial Times, также повысило прогноз по рейтингу Ирака с негативного на стабильный, что свидетельствует об улучшении ситуации в экономике страны.

Ирак – один из крупнейших мировых нефтедобытчиков, но испытывает проблемы из-за низких цен на нефть и войны с исламистами в последние годы. Деньги позволят стране сократить бюджетный дефицит, который в 2017 г. должен составить 5,1% ВВП, по прогнозам МВФ.

В январе Ирак также провел эмиссию бондов на $1 млрд, но выпускались они под гарантии США. Кроме того, эти гарантии были связаны с пакетом международной финансовой помощи размером $5,4 млрд, о котором Багдад договорился с МВФ в 2016 г. Поэтому доходность тех пятилетних облигаций была 2,149%. До этого Ирак в последний раз самостоятельно выходил на долговые рынки в 2006 г., когда выпустил облигации на $2,7 млрд с погашением в 2028 г.

Страна пробовала выпускать облигации в 2015 и 2016 гг., но вынуждена была отказаться от этих планов, так как инвесторы требовали более высокой доходности. Но сейчас благоприятный момент для эмиссии, так как цены на нефть стабилизировались около $50 за баррель, отмечают аналитики. Также первый заместитель директора - распорядителя МВФ Дэвид Липтон положительно оценил экономическую политику властей страны. Теперь доходность иракских бондов «соответствует нашим ожиданиям», говорит экономист Exotix Capital Стюарт Калверхаус (цитата по The Wall Street Journal).

Процентные ставки в развитых странах по-прежнему чрезвычайно низки, поэтому в поисках более высокой доходности инвесторы готовы идти на риск. Благодаря этому Греция на прошлой неделе провела первую за три года эмиссию бондов с доходностью 4,625%, в ходе которой привлекла 3 млрд евро. Кроме того, Аргентина в июне выпустила 100-летние облигации на $2,75 млрд с доходностью около 8%, хотя ей принадлежит мировой рекорд по размеру дефолта. «Инвесторам сейчас нравятся развивающиеся рынки за их доходности, и иракскую они считают приличной, учитывая сильную международную поддержку страны», - говорит Калверхаус.

Интерес инвесторов к иракским облигациям был ожидаем после сильного спроса на греческие бонды, сказал WSJ директор Greylock Capital Энтони Антонелли. Багдад «проводит реформы в полном соответствии с требованиями МВФ, победил в Мосуле «Исламское государство» [запрещено в России], а настроение участников нефтяного рынка значительно улучшилось за последние несколько недель», отмечает Антонелли. [WSJ]. По его словам, на сером рынке облигации Ирака уже подорожали (формальная торговля ими еще не началась).