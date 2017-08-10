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Статья опубликована в № 4382 от 10.08.2017 под заголовком: HSBC – друг степей

За долги калмыцкой компании Уильяма Браудера HSBC должен заплатить почти 2 млрд руб.

Такое решение суда создает опасный прецедент для международных компаний

Банк HSBC получил счет из далекого прошлого по операциям с фондом Hermitage Уильяма Браудера – некогда крупного инвестора в акции российских компаний и инициатора санкционного списка Магнитского (см. врез на стр. 05). По долгам фонда перед кредиторами банк должен заплатить 1,8 млрд руб., решил в августе Арбитражный суд Калмыкии.

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