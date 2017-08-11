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Статья опубликована в № 4383 от 11.08.2017 под заголовком: Государство ждет досье на бенефициаров

Финансовая разведка и налоговики дадут пять дней на раскрытие бенефициара

Такой порядок раскрытия информации утвердило правительство

Закон, обязывающий компании собирать, хранить и обновлять информацию о своих конечных владельцах, был принят еще в середине 2016 г. При необходимости они должны предоставлять информацию федеральным органам, документально подтвердив ее подлинность. За нарушение предусмотрен штраф: для сотрудников – от 30 000 до 40 000 руб., для компаний – от 100 000 до 500 000 руб.

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