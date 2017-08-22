Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4390 от 22.08.2017 под заголовком: ЦБ нужно больше данных

На основе больших данных Центробанк разработает новые индикаторы

Это поможет быстрее отслеживать изменения в экономике

Центробанк будет анализировать большие данные, собранные из социальных сетей и онлайн-магазинов, сообщил Bloomberg директор департамента исследований и прогнозирования регулятора Александр Морозов: «Я бы хотел построить целую линейку индексов с использованием big data – по экономической активности, опережающий показатель по рынку труда, а также индекс ценового давления».

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