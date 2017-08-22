Статья опубликована в № 4390 от 22.08.2017 под заголовком: ЦБ нужно больше данных
На основе больших данных Центробанк разработает новые индикаторы
Это поможет быстрее отслеживать изменения в экономике
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Для отслеживания инфляционных трендов Центробанк может, например, использовать слово «цены» и анализировать контекст, в котором оно появляется
Е. Разумный / Ведомости
Центробанк будет анализировать большие данные, собранные из социальных сетей и онлайн-магазинов, сообщил Bloomberg директор департамента исследований и прогнозирования регулятора Александр Морозов: «Я бы хотел построить целую линейку индексов с использованием big data – по экономической активности, опережающий показатель по рынку труда, а также индекс ценового давления».
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