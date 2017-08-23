Трансграничные потоки капитала резко сократились после финансового кризиса

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Трансграничные потоки капитала резко уменьшились после финансового кризиса Reuters

Мировой финансовый кризис, начавшийся 10 лет назад, повлиял и на движение капитала в мире. В 2007 г. трансграничные потоки капитала были почти в три раза больше, чем в 2016 г., несмотря на то что инвесторы стали гнаться за более высокой доходностью на фоне низких процентных ставок в развитых странах. Банки стали реже выдавать займы за рубежом. Также больше денег стало пересекать границы в форме долгосрочных прямых иностранных инвестиций (ПИИ).