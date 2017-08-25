Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4393 от 25.08.2017 под заголовком: Ловушка для концессионера

Коммунальные концессии переживают бум

Большинство таких соглашений не защищает права инвестора

В России растет число коммунальных концессий – за первые полгода 2017 г. муниципалитеты объявили более 365 концессионных конкурсов, пишет юридическая компания P&P Unity в исследовании качества проектов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а частные инвесторы предложили еще 203 концессионных проекта.

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