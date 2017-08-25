Статья опубликована в № 4393 от 25.08.2017 под заголовком: Ловушка для концессионера
Коммунальные концессии переживают бум
Большинство таких соглашений не защищает права инвестора
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Большинство концессий появляется в небольших муниципалитетах – там пытаются своими силами, не привлекая консультантов, написать конкурсную документацию, надеясь обновить инфраструктуру за счет инвесторов
Е. Разумный / Ведомости
В России растет число коммунальных концессий – за первые полгода 2017 г. муниципалитеты объявили более 365 концессионных конкурсов, пишет юридическая компания P&P Unity в исследовании качества проектов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а частные инвесторы предложили еще 203 концессионных проекта.
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