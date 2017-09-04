Мировая экономика
Статья опубликована в № 4399 от 04.09.2017 под заголовком: Реформа за женский счет

Саудовская Аравия хочет привлечь больше женщин на рынок труда

Это часть плана экономических реформ принца ибн Салмана, идущего против культурных традиций

Безработица среди женщин в Саудовской Аравии почти в 5 раз выше, чем среди мужчин: не имеют работы около трети женщин трудоспособного возраста. При этом среди выпускников университетов женщин больше, чем мужчин: 105 494 против 98 210 в 2016 г. Однако из-за культурных особенностей и традиций Саудовской Аравии женщинам здесь сложно устроиться на работу.

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