Минфин пообещал упростить планирование закупок

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Без плана не обойтись – это документ бюджетного планирования, отмечает начальник управления муниципального заказа одного из областных центров Андрей Гордеев / Ведомости

Минфин хочет упростить механизм планирования госзакупок, заявила директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Татьяна Демидова (ее цитирует «Интерфакс»).

Сейчас госзаказчикам приходится составлять план и план-график закупок. Это схожие по смыслу документы, в обоих перечислены закупки, которые заказчик собирается провести, сказала Демидова. План готовится на три года вперед, и в нем лишь общая информация о будущих закупках товаров и услуг, которые понадобятся заказчику. График же должен стать ориентиром для поставщиков – составляется на один год, информация в нем более подробная, определяются условия закупок. Минфин решит, нужен один документ или оба, а также насколько «глубоким» должно быть планирование, сообщила Демидова. Как именно может быть изменено планирование, представитель Минфина отказался уточнить.

По итогам первого полугодия в единой информационной ­системе, по данным Минфина, было зарегистрировано почти 300 000 заказчиков, из которых фактически закупают около 250 000. Они разместили более 200 000 планов закупок и примерно столько же графиков на 2017 г. По этим графикам было опубликовано извещений о закупках на 2,74 трлн руб. – около 41% от годового плана.

Планирование помогает определять потребности заказчика, говорит эксперт по закупкам экспертного совета при правительстве Георгий Сухадольский, но две стадии очень трудозатратны, а заблаговременные расчеты не всегда корректны, что влияет и на результаты закупки. Особенно остро стоит проблема с закупками инновационной продукции – как понять, что будет на рынке через три года, указывает Сухадольский.

Заказчики давно предлагают упростить планирование госзакупок и перестать делать двойную работу, говорит гендиректор Единой электронной торговой площадки Антон Емельянов. Двухэтапное планирование слишком сложное, согласны руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев и директор департамента Счетной палаты Наталья Бочарова (их цитирует «Интерфакс»).

Планирование не смогло стать реальным институтом информирования поставщиков – половина федеральных заказчиков не разместили информацию на 2018–2019 гг., рассказывает первый проректор Высшей школы экономики Александр Шамрин. Связь плана с конкретной закупкой отсутствует, а опросы показывают, что бизнес почти не использует плановые документы для выработки стратегии участия в торгах, продолжает он. Планы-графики меняются практически каждый день и не помогают информировать рынок – двухэтапное планирование существует лишь формально, это дополнительная рутинная процедура, удлиняющая цикл закупки, говорит руководитель Ассоциации директоров по закупкам Андрей Черногоров. За первое полугодие заказчики вносили изменения в графики в среднем 5,8 раза, говорилось в мониторинге Минфина.

Без плана не обойтись – это документ бюджетного планирования, отмечает начальник управления муниципального заказа одного из областных центров, а вот от графика можно отказаться. Необходим единый документ, в котором детальный план закупок на год будет дополнен менее конкретным планом еще на два года с перечислением продукции и ориентировочными ценами, рекомендует Шамрин. Бизнесу будет достаточно, если из 44 совокупных позиций в плане и в графике оставить не более 14, считает он. Документы действительно можно объединить, согласен ­Сухадольский.

Возникает много идей: упрощение планирования, отмена планов-графиков, упрощение документации при однотипных закупках и передача полномочий одному госоргану взамен множества контрактных управляющих в каждом детском саду, школе и больнице, перечисляет гендиректор ГУП «Агентство по госзаказу Республики Татарстан» Яков Геллер. «Появилась надежда, что реформаторы поворачиваются лицом к простым заказчикам», – заключает он: менять закон нужно не для того, чтобы появились новые поводы для штрафов, а ради создания комфортных условий.