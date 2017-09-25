Помощь банкам не угрожает инфляции, убеждает Центробанк

Статья опубликована в № 4414 от 25.09.2017 под заголовком: Санация не угроза ценам

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Влияние помощи банкам на инфляцию будет ограничено, обещает ЦБ. Экономисты согласны с регулятором Andrey Rudakov/Bloomberg / ведомости

Поддержка банков увеличивает профицит ликвидности, но ЦБ сможет ограничить его влияние на макроэкономические показатели, следует из комментария регулятора о ликвидности банковского сектора в августе.

В конце августа ЦБ объявил о санации «ФК Открытие». Из-за оттока средств из банка регулятор был вынужден предоставить ему кредитную линию на 1 трлн руб. 21 сентября ЦБ объявил о санации группы Бинбанка. Потребность в докапитализации «ФК Открытие» ЦБ предварительно оценивает в 250–400 млрд руб., еще в 250–350 млрд – Бинбанка.

Поддержку банков через АСВ и Фонд консолидации банковского сектора ЦБ в комментарии называет среди причин роста профицита ликвидности. В проекте Основных направлений денежно-кредитной политики (ДКП), опубликованных в середине сентября, ЦБ повысил прогноз профицита на конец года – до 1,4–1,9 трлн с 0,9–1,4 трлн руб.

Масштабы вливания денег велики, но они не приведут к эквивалентному увеличению денежной базы, так как частично покрываются погашениями, отмечает эксперт ЦМАКПа Олег Солнцев. Баланс ЦБ расширится, и в теории эмиссия в целях поддержки банков должна влиять на инфляцию, но на практике эффект если и будет, то слабым, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Банки активно не кредитуют, поэтому деньги, которые клиенты забрали из «Открытия» и Бинбанка, в конечном итоге будут размещены на депозитах ЦБ и не трансформируются в рост кредитов, указывает она.

Вслед за ЦБ Сохранению инфляции вблизи таргета будет способствовать поддержание однодневных ставок межбанковского кредитования вблизи ключевой, рассчитывает ЦБ. После снижения ключевой ставки до 8,5% ставка овернайт RUONIA опустилась с 8,7% до около 8%.

Притоки ликвидности ЦБ обещает оперативно абсорбировать через депозитные аукционы и размещение купонных облигаций (КОБР), говорится в его комментарии. В августе ЦБ разместил КОБР на 150 млрд руб., следующий выпуск может состояться в ноябре, отмечала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, он «может быть чуть-чуть больше». По мере увеличения профицита ликвидности выпуски будут расти, указывал ЦБ в проекте ДКП.

Если бы ЦБ считал, что ситуация в банковском секторе создает инфляционные риски, то не стал бы 15 сентября снижать ключевую ставку сразу на 0,5 п. п., замечает главный экономист БКС Владимир Тихомиров. Деньги на поддержку «Открытия» и Бинбанка будут замкнуты в системе ЦБ и влияние на инфляцию возможно, только если не будет надлежащего контроля за их использованием, говорит Тихомиров, но вряд ли ЦБ это допустит. Риски возникнут, если ситуация в банковском секторе будет ухудшаться, а доверие к нему падать, отмечает Солнцев: тогда население может отреагировать традиционным способом – уходом в валюту, а это приведет к ускорению инфляции. В условиях плавающего курса и низкой инфляции вряд ли население отреагирует массовым уходом в валюту, спокоен Тихомиров.

Годовая инфляция пока составляет около 3% и ничто не угрожает таргету ЦБ (4%), отмечает Орлова. Даже в случае ускорения инфляция не превысит таргета, согласен Солнцев: лишь поднимется до 4% быстрее, чем рассчитывает регулятор.