Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4414 от 25.09.2017 под заголовком: Санация не угроза ценам

Помощь банкам не угрожает инфляции, убеждает Центробанк

Регулятор сможет ограничить влияние новой ликвидности на макроэкономические показатели

Поддержка банков увеличивает профицит ликвидности, но ЦБ сможет ограничить его влияние на макроэкономические показатели, следует из комментария регулятора о ликвидности банковского сектора в августе.

В конце августа ЦБ объявил о санации «ФК Открытие». Из-за оттока средств из банка регулятор был вынужден предоставить ему кредитную линию на 1 трлн руб. 21 сентября ЦБ объявил о санации группы Бинбанка. Потребность в докапитализации «ФК Открытие» ЦБ предварительно оценивает в 250–400 млрд руб., еще в 250–350 млрд – Бинбанка.

Поддержку банков через АСВ и Фонд консолидации банковского сектора ЦБ в комментарии называет среди причин роста профицита ликвидности. В проекте Основных направлений денежно-кредитной политики (ДКП), опубликованных в середине сентября, ЦБ повысил прогноз профицита на конец года – до 1,4–1,9 трлн с 0,9–1,4 трлн руб.

Масштабы вливания денег велики, но они не приведут к эквивалентному увеличению денежной базы, так как частично покрываются погашениями, отмечает эксперт ЦМАКПа Олег Солнцев. Баланс ЦБ расширится, и в теории эмиссия в целях поддержки банков должна влиять на инфляцию, но на практике эффект если и будет, то слабым, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Банки активно не кредитуют, поэтому деньги, которые клиенты забрали из «Открытия» и Бинбанка, в конечном итоге будут размещены на депозитах ЦБ и не трансформируются в рост кредитов, указывает она.

Вслед за ЦБ

Сохранению инфляции вблизи таргета будет способствовать поддержание однодневных ставок межбанковского кредитования вблизи ключевой, рассчитывает ЦБ. После снижения ключевой ставки до 8,5% ставка овернайт RUONIA опустилась с 8,7% до около 8%.

Притоки ликвидности ЦБ обещает оперативно абсорбировать через депозитные аукционы и размещение купонных облигаций (КОБР), говорится в его комментарии. В августе ЦБ разместил КОБР на 150 млрд руб., следующий выпуск может состояться в ноябре, отмечала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, он «может быть чуть-чуть больше». По мере увеличения профицита ликвидности выпуски будут расти, указывал ЦБ в проекте ДКП.

Если бы ЦБ считал, что ситуация в банковском секторе создает инфляционные риски, то не стал бы 15 сентября снижать ключевую ставку сразу на 0,5 п. п., замечает главный экономист БКС Владимир Тихомиров. Деньги на поддержку «Открытия» и Бинбанка будут замкнуты в системе ЦБ и влияние на инфляцию возможно, только если не будет надлежащего контроля за их использованием, говорит Тихомиров, но вряд ли ЦБ это допустит. Риски возникнут, если ситуация в банковском секторе будет ухудшаться, а доверие к нему падать, отмечает Солнцев: тогда население может отреагировать традиционным способом – уходом в валюту, а это приведет к ускорению инфляции. В условиях плавающего курса и низкой инфляции вряд ли население отреагирует массовым уходом в валюту, спокоен Тихомиров.

Годовая инфляция пока составляет около 3% и ничто не угрожает таргету ЦБ (4%), отмечает Орлова. Даже в случае ускорения инфляция не превысит таргета, согласен Солнцев: лишь поднимется до 4% быстрее, чем рассчитывает регулятор.

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