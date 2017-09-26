Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4415 от 26.09.2017 под заголовком: Дефицит сокращается

Дефицит петербургского бюджета в 2018 году может сократиться на 20 млрд рублей

Смольный рассчитывает на рост сбора налогов и высокий спрос на городские облигации

Комитет финансов Санкт-Петербурга подготовил проект бюджета на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг. Правительство рассмотрит его 10 октября. Проект предполагает, что доходы Петербурга в 2018 г. составят 538,6 млрд руб., расходы – 587,5 млрд, таким образом дефицит бюджета составит 48,9 млрд руб., сообщил председатель городского комитета финансов Алексей Корабельников. В скорректированной версии бюджета на 2017 г. доходы Петербурга составляют 502,9 млрд руб., расходы – 572,7 млрд, дефицит – 69,8 млрд. По данным сайта комитета финансов, на 1 августа доходная часть бюджета исполнена на 61% (306,7 млрд руб.), расходная – на 50,3% (288,3 млрд руб.).

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