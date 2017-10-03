Статья опубликована в № 4420 от 03.10.2017 под заголовком: Бизнес по указу не вернуть
Правительство не сможет перевести крупный бизнес по поручению Путина
Три года понадобилось чиновникам, чтобы признаться в этом президенту
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Для многих компаний с бизнесом за границей выполнение требования означало бы закрытие там бизнеса, говорит Денис Спирин
М. Туманов / Ведомости
Невыполнимое поручение президента чиновники пытались выполнить более трех лет. В мае 2014 г. Владимир Путин поручил определить признаки системообразующих компаний, которые должны перевести свои бизнес-структуры в Россию. Срок его выполнения – 1 ноября 2014 г. – давно прошел. Тем не менее приходится регулярно отчитываться о проделанной работе и опрашивать бизнес, говорил чиновник: с контроля-то поручение не снято. Исполнить же поручение Путина оказалось невозможно: крупнейшие российские компании (в списке системообразующих их около 200) и так зарегистрированы в России, а перевод «дочек» в страну может плохо отразиться на их иностранном бизнесе, рассказывали их сотрудники и чиновники.
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