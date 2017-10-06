Статья опубликована в № 4423 от 06.10.2017 под заголовком: Возрождение по-португальски
Португалия встает на ноги после кризиса
Но устойчивость восстановления ее экономики вызывает вопросы
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Туристический бум способствовал притоку миллиардов евро новых инвестиций в строительство и транспорт
Francisco Seco / AP
В 2011 г. Португалия была на волоске от дефолта и была вынуждена принять международную финансовую помощь в 78 млрд евро. Еще четыре года назад ее банки были неустойчивыми, безработица достигала почти 18%, а десятки тысяч португальцев уезжали за границу. Но сейчас страна одна из самых привлекательных в Европе – в ней процветают стартапы, иностранцы покупают недвижимость, растут инвестиции. А в середине сентября агентство S&P повысило рейтинг страны до инвестиционного уровня.
Во II квартале ВВП Португалии вырос на 3% по сравнению с тем же периодом в 2016 г. – так быстро экономика не росла с 2000 г. К рекордному уровню близка уверенность потребителей, а безработица равна 8,8%, что ниже среднего значения по ЕС.
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