Сокращение добычи нефти и календарь подкосили промышленность в сентябре

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Ремонт на «Сахалине-1» дорого обошелся российской промышленности Сергей Портер / Ведомости

Показав сильный рост во II квартале (на 3,8%), промышленное производство вернулось к привычным более низким темпам: в сентябре выросло лишь на 0,9% в годовом сравнении, а по отношению к августу снизилось на 0,4%, сообщил Росстат. Это минимальные годовые темпы с марта, когда производство увеличилось только на 0,8%. За январь – сентябрь промышленность выросла на 1,8%.

Замедление роста связано со спадом в добывающей промышленности – на 0,1% после роста на 2,9% в августе и 4% в июле – сокращение в этом секторе зафиксировано впервые с декабря 2015 г. Сказалось падение добычи нефти на 2,6%, говорит замдиректора ЦМАПКа Владимир Сальников. Это может быть связано с приостановкой на ремонт проекта «Сахалин-1», добывавшего еще в августе 32 000 т нефти в сутки, а также с эффектом базы – в прошлом сентябре нефтяники наращивали добычу перед сделкой ОПЕК+. В 2017 г. добыча полезных ископаемых обеспечила половину прироста промпроизводства, оценивали эксперты Центра развития ВШЭ.