Правительство намерено улучшить условия экспорта для иностранных инвесторов

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Химическое и пищевое сырье, мелкие детали и запчасти выявить просто невозможно, указывали члены КСИИ Максим Стулов / Ведомости

Поручение упростить порядок выявления иностранных товаров в продуктах переработки дал премьер Дмитрий Медведев.

В России не всегда есть нужное для производства сырье, а из-за высоких импортных пошлин ввозить его невыгодно – дешевле ввезти готовую продукцию, чем произвести ее в России, жаловались крупные иностранные инвесторы на встрече с премьером. Решить проблему может переработка – режим, когда иностранные материалы, ввезенные для переработки и экспорта, освобождаются от таможенных пошлин и НДС. Но перечень товаров ограничен, а подтвердить страну происхождения после переработки трудно, жаловались члены Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) в докладе ко встрече с премьером.

Проблема существует давно: найти нужное сырье сложно, российские аналоги могут быть в 10 раз дороже иностранных даже с учетом доставки и растаможки, жалуется один из членов КСИИ, а некоторых товаров в России просто нет. Например, Volkswagen Group Rus 10 лет не могла найти в России бензин нужного качества для первой заливки в новые автомобили – и приходилось импортировать его, рассказывал директор калужского завода Volkswagen Group Rus Оливер Грюнберг. За весь 2016 год режимом переработки воспользовались только 288 компаний, а общая стоимость товаров, ввезенных для переработки, была меньше 2% годового импорта ($2,8 млрд), оценивали эксперты аналитического центра при правительстве: из-за регулирования компании ввозили материалы не для производства новых товаров, а для ремонта крупной техники – в ней легче определить иностранные продукты.