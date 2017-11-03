Эксперты впервые за 10 лет зафиксировали увеличение гендерного неравенства

Статья опубликована в № 4443 от 03.11.2017 под заголовком: 100 лет неравенства

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Лидером по гендерному равенству остается Исландия. США опустились на четыре строчки до ­49-го места в рейтинге, в частности из-за сокращения числа женщин на позициях министров Евгений Разумный / Ведомости

Гендерное неравенство в мире усилилось в 2017 г. На его преодоление потребуется 100 лет, говорится в исследовании Всемирного экономического форума (ВЭФ), год назад срок был меньше – 83 года.

Методология ВЭФа учитывает неравенство в здравоохранении, образовании, политике и карьере. Мир преодолел разрыв между тотальным неравенством и абсолютным равенством между мужчинами и женщинами на 68%. Прежде ситуация была немного лучше: 68,3% и 68,1% в 2016 и 2015 гг. соответственно. ВЭФ зафиксировал увеличение разрыва впервые с начала этих измерений 11 лет назад. Особенно беспокоит увеличение неравенства экономических возможностей и политического представительства, заявила руководитель исследований по вопросам образования, гендерного неравенства и трудовых отношений ВЭФа Саадия Захиди.