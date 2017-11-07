Кредитование пустышек подешевеет

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ЦБ готов помочь фабрике ВЭБа заработать Наталья Рыхлик / Ведомости

Центробанк готов снизить издержки банков при кредитовании компаний, созданных под конкретные проекты (SPV). Новый порядок регулятор предлагает в проекте поправок в положение о правилах резервирования (опубликован на сайте ЦБ). Давление на прибыль и капитал при кредитовании SPV снизится – действующие требования регулятора делают эти операции слишком невыгодными, оценивают опрошенные банкиры.

Первая мера – изменение правил резервирования – коснется пока только проектов фабрики проектного финансирования, которая создается на базе ВЭБа, но потом ее применение будет расширено, обещает чиновник финансово-экономического блока. Новые правила позволят уменьшить резервы под качественные проекты в 10 раз, следует из пояснительных материалов ЦБ, с которыми ознакомились «Ведомости» (подлинность подтвердили два чиновника и человек, знающий о них от сотрудников ЦБ).