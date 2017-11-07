Экономика
Платный
Маргарита Папченкова
Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4444 от 07.11.2017 под заголовком: Пустые риски банков

Кредитование пустышек подешевеет

ЦБ собирается постепенно смягчать действующие сейчас жесткие требования по кредитам проектным компаниям

Центробанк готов снизить издержки банков при кредитовании компаний, созданных под конкретные проекты (SPV). Новый порядок регулятор предлагает в проекте поправок в положение о правилах резервирования (опубликован на сайте ЦБ). Давление на прибыль и капитал при кредитовании SPV снизится – действующие требования регулятора делают эти операции слишком невыгодными, оценивают опрошенные банкиры.

Первая мера – изменение правил резервирования – коснется пока только проектов фабрики проектного финансирования, которая создается на базе ВЭБа, но потом ее применение будет расширено, обещает чиновник финансово-экономического блока. Новые правила позволят уменьшить резервы под качественные проекты в 10 раз, следует из пояснительных материалов ЦБ, с которыми ознакомились «Ведомости» (подлинность подтвердили два чиновника и человек, знающий о них от сотрудников ЦБ).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике