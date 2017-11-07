Экономика
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Елизавета Базанова
Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4444 от 07.11.2017 под заголовком: Регионы без льгот

Регионам придется отменить часть налоговых льгот

При неэффективных льготах нужно сокращать федеральную помощь, считает Минфин

Идея оценивать эффективность налоговых льгот регионов при распределении дотаций обсуждалась в пятницу на правительственной комиссии по региональному развитию. В целом она одобрена, говорят два федеральных чиновника. Но окончательного решения пока нет, уточняет представитель вице-премьера Дмитрия Козака (отвечает за региональную политику): до 1 декабря регионы должны направить предложения, а Минфин – до конца года их обобщить и доложить. Представитель Минфина не ответил на запрос.

Регионам, налоговая политика которых окажется неэффективной, Минфин предлагает сокращать дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Это около 2 трлн руб. на ближайшие три года – более 40% трансферта из федерального бюджета. Половину всех дотаций получат 13 регионов, больше всего – Дагестан.

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