Регионам придется отменить часть налоговых льгот

Статья опубликована в № 4444 от 07.11.2017 под заголовком: Регионы без льгот

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Отмена оптимизирующих льгот увеличит конкуренцию между частными и госуслугами, поддерживает идею Редькин Наталья Рыхлик / Ведомости

Идея оценивать эффективность налоговых льгот регионов при распределении дотаций обсуждалась в пятницу на правительственной комиссии по региональному развитию. В целом она одобрена, говорят два федеральных чиновника. Но окончательного решения пока нет, уточняет представитель вице-премьера Дмитрия Козака (отвечает за региональную политику): до 1 декабря регионы должны направить предложения, а Минфин – до конца года их обобщить и доложить. Представитель Минфина не ответил на запрос.

Регионам, налоговая политика которых окажется неэффективной, Минфин предлагает сокращать дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Это около 2 трлн руб. на ближайшие три года – более 40% трансферта из федерального бюджета. Половину всех дотаций получат 13 регионов, больше всего – Дагестан.