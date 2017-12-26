Налоговая реформа и рост госрасходов подстегнули аналитиков повысить прогнозы роста экономики США

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Налоговая реформа и рост госрасходов должны поддержать экономику США Tony Avelar / AP

Закон о снижении налогов был окончательно принят конгрессом США и подписан президентом Дональдом Трампом на прошлой неделе. Решение оценивается в $1,5 трлн – на столько, по оценкам, увеличится бюджетный дефицит в ближайшие 10 лет. Основные меры должны быть реализованы уже с начала 2018 г., тогда как большая часть мер по снижению подоходного налога для людей истечет после 2025 г., а срок действия популярных налоговых льгот может закончиться еще раньше.

Также контролирующие обе палаты конгресса республиканцы намерены в январе попытаться повысить лимиты на госрасходы и увеличить ассигнования на ликвидацию последствий крупных природных катастроф, случившихся в 2017 г. Так, республиканцы в палате представителей предложили потратить на эти цели $81 млрд, что вдвое превышает сумму, запрошенную Белым домом.

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