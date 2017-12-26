Налоговая реформа и рост госрасходов подстегнули аналитиков повысить прогнозы роста экономики США
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Закон о снижении налогов был окончательно принят конгрессом США и подписан президентом Дональдом Трампом на прошлой неделе. Решение оценивается в $1,5 трлн – на столько, по оценкам, увеличится бюджетный дефицит в ближайшие 10 лет. Основные меры должны быть реализованы уже с начала 2018 г., тогда как большая часть мер по снижению подоходного налога для людей истечет после 2025 г., а срок действия популярных налоговых льгот может закончиться еще раньше.
Также контролирующие обе палаты конгресса республиканцы намерены в январе попытаться повысить лимиты на госрасходы и увеличить ассигнования на ликвидацию последствий крупных природных катастроф, случившихся в 2017 г. Так, республиканцы в палате представителей предложили потратить на эти цели $81 млрд, что вдвое превышает сумму, запрошенную Белым домом.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}